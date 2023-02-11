В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Джакарта, 11 февраля 2023, 12:48 — REGNUM В Индонезии произошло землетрясение силой 6,0 балла, сообщает 11 февраля Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 239 км к северо-западу от города Тобело, очаг залегал на глубине 45 км.
К настоящему времени о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщалось.
Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.