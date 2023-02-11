Премьер-министра Японии прооперировали из-за хронического синусита

Токио, , 12:56 — REGNUM Премьер-министру Японии Фумио Кисиде 11 февраля провели хирургическую операцию для лечения хронического синусита. Об этом сообщает телеканал NHK.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим в Токио © KIMIMASA MAYAMA/POOL/EPA/ТАСС

По данным журналистов, операция была успешной. Её проводили под общим наркозом в одной из клиник Токио. Кисида пока продолжает оставаться в медучреждении, чувствует себя хорошо.

Сообщается, что 12 февраля премьер-министр пройдён ряд обследований. Планируется, что он вернётся к работе 13 февраля, в понедельник.

Стоит отметить, что Кисида жаловался на постоянную заложенность носа с прошлого года.