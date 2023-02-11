Премьер-министр Японии перенёс хирургическую операцию
Токио, 11 февраля 2023, 12:56 — REGNUM Премьер-министру Японии Фумио Кисиде 11 февраля провели хирургическую операцию для лечения хронического синусита. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным журналистов, операция была успешной. Её проводили под общим наркозом в одной из клиник Токио. Кисида пока продолжает оставаться в медучреждении, чувствует себя хорошо.
Сообщается, что 12 февраля премьер-министр пройдён ряд обследований. Планируется, что он вернётся к работе 13 февраля, в понедельник.
Стоит отметить, что Кисида жаловался на постоянную заложенность носа с прошлого года.