Москва, 11 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Агент 34-летнего центрального нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман считает, что футболиста можно назвать «российским Криштиану Роналду».

Алексей Филиппов/РИА Новости Артём Дзюба

«В какой-то степени это смешно, сравнивать их в рамках мирового футбола никакого смысла нет. Но я абсолютно уверен, что по нашим меркам Дзюбу можно назвать «российским Роналду», как бы пафосно это ни звучало», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Напомним, что Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля 2023 года. Соглашение с «железнодорожниками», по которому футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц, рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзюба будет выступать за «Локомотив» под седьмым номером, так как любимый 22-й номер футболиста занят перешедшим этой зимой в московскую команду из «Химок» Ильей Лантратовым.