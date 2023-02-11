Победительницей турнира четырёх континентов стала фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин

Колорадо-Спрингс, США, , 12:41 — REGNUM Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин победила на турнире четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ли Хэ Ин © Darryl Dyck/Global Look Press

По итогам исполнения двух программ спортсменка из Южной Кореи смогла набрать 210,84 балла. Второй стала ещё одна южнокорейская фигуристка Ким Йе Рим (209,29 балла), третьей — представительница Японии Монэ Чиба (204,98).

При этом позднее на турнире свои произвольные программы представят спортивные пары, пары танцоров на льду и мужчины в одиночном разряде.

Отметим, турнир четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс с 9 по 12 февраля.