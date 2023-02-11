Фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин победила на турнире четырёх континентов
Колорадо-Спрингс, США, 11 февраля 2023, 12:41 — REGNUM Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин победила на турнире четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам исполнения двух программ спортсменка из Южной Кореи смогла набрать 210,84 балла. Второй стала ещё одна южнокорейская фигуристка Ким Йе Рим (209,29 балла), третьей — представительница Японии Монэ Чиба (204,98).
При этом позднее на турнире свои произвольные программы представят спортивные пары, пары танцоров на льду и мужчины в одиночном разряде.
Отметим, турнир четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс с 9 по 12 февраля.