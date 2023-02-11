Колорадо-Спрингс, США, 11 февраля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Южнокорейская фигуристка Ли Хэ Ин победила на турнире четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). Об этом 11 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Darryl Dyck/Global Look Press Ли Хэ Ин

По итогам исполнения двух программ спортсменка из Южной Кореи смогла набрать 210,84 балла. Второй стала ещё одна южнокорейская фигуристка Ким Йе Рим (209,29 балла), третьей — представительница Японии Монэ Чиба (204,98).

При этом позднее на турнире свои произвольные программы представят спортивные пары, пары танцоров на льду и мужчины в одиночном разряде.

Отметим, турнир четырёх континентов проходит в Колорадо-Спрингс с 9 по 12 февраля.