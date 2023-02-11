Путин поздравил участников со стартом гонки «Лыжня России — 2023»
Москва, 11 февраля 2023, 12:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей лыжной гонки «Лыжня России — 2023» со стартом. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Именно такие — отлично организованные, доступные всем мероприятия, объединяющие огромное количество участников, — востребованы во все времена», — говорится в тексте телеграммы.
Президент подчеркнул, что подобные мероприятия закаляют характер, способствуют продвижению ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничной личности.
«Лыжня России» — прекрасная возможность оценить свои силы, посоревноваться с начинающими спортсменами и опытными профессионалами, почувствовать себя частью большой, сплочённой команды», — отметил Путин, добавив, что впереди участников лыжни ждёт напряжённая, захватывающая борьба, искренние, позитивные эмоции, дружеское общение, яркий, незабываемый праздник.
«Лыжня России» проводится в России с 1982 года.