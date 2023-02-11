Москва, 11 февраля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей лыжной гонки «Лыжня России — 2023» со стартом. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Петр Ковалев/ТАСС Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2023»

«Именно такие — отлично организованные, доступные всем мероприятия, объединяющие огромное количество участников, — востребованы во все времена», — говорится в тексте телеграммы.

Президент подчеркнул, что подобные мероприятия закаляют характер, способствуют продвижению ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничной личности.

«Лыжня России» — прекрасная возможность оценить свои силы, посоревноваться с начинающими спортсменами и опытными профессионалами, почувствовать себя частью большой, сплочённой команды», — отметил Путин, добавив, что впереди участников лыжни ждёт напряжённая, захватывающая борьба, искренние, позитивные эмоции, дружеское общение, яркий, незабываемый праздник.

«Лыжня России» проводится с 1982 года.