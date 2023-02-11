Берлин, , 12:34 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос передачи Украине боевых истребителей не стоит на повестке дня и даже не входит в список приоритетных.

Глава Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии Анналена Бербок © IMAGO/Chris Emil Janssen/globallookpress.com

«Это не та дискуссия, которую мы ведем», — сказала Бербок в интервью газете Tagesspiegel 11 февраля, отвечая на вопрос о возможной передаче Киеву другой техники и вооружения.

В четверг, 9 февраля, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что решения о поставках оружия принимаются на уровне отдельных государств, а не на уровне Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Киев подал Нидерландам заявку на получение партии истребителей F-16.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев подал Нидерландам заявку на истребители F-16