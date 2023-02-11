Кишинёв, , 12:55 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду решительно осудила нарушение воздушного пространства республики «ракетой». Об этом она сообщила в соцсети Twitter.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отреагировала на сообщение минобороны республики об инциденте, произошедшем 10 февраля. Принадлежность ракеты не была установлена, но Санду решила, это российское вооружение, что стало поводом в очередной раз поставить под сомнение необходимость нейтрального статуса Молдавии.

«Наш нейтральный статус не означает, что мы не должны строить оборону, чтобы обеспечить безопасность наших людей», — написала Санду на английском языке.

Напомним, ранее МИД Молдавии вызвал посла РФ Олега Васнецова в связи с якобы нарушением воздушного пространства страны.

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