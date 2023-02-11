Бельгия, 11 февраля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Для защиты от миграции страны Евросоюза планируют принять жесткие меры. Одной из них является возведение стен. Этот вопрос был поднят в ходе состоявшегося на днях саммита в Брюсселе, пишет испанская газета La Vanguardia.

Jens Kalaene/globallookpress.com Колючая проволока

Лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию привлечь значительные средства для укрепления инфраструктуры границ. Это также необходимо для приобретения средств наблюдения, в том числе для контроля с воздуха.

Как отметили в ЕК, там могут поддержать выделение средств на необходимое оборудование, но не на строительный материал для заграждений.

Напомним, ряд стран ЕС еще два года назад обратились к руководству Евросоюза с просьбой поддержать новые формы борьбы с нелегальной миграцией, в том числе по строительству стен на границах. С этой инициативой выступили Австрия, Кипр, Дания, Греция, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия и Словакия.

Однако в ЕС, поддержав инициативу, отметили, что власти этих стран должны это делать за свой счет.