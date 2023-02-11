Эрдоган посетит пострадавшие Диярбакыр и Шанлыурфу
Анкара, 11 февраля 2023, 12:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 11 февраля, продолжит посещать пострадавшие в результате землетрясения регионы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.
По информации источника, сегодня Эрдоган посетит Диярбакыр и Шанлыурфу, расположенные на юго-востоке страны на границе с Сирией.
Напомним, что, исходя из последних данных, число погибших в результате землетрясений в Турции составляет 20 655 человек. Также 80 088 человек пострадали, 92 697 человек эвакуированы.
Ранее сообщалось, что власти Армении через закрытую сухопутную армяно-турецкую границу направили в Турцию грузовики с гуманитарной помощью.
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