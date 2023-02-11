Анкара, 11 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 11 февраля, продолжит посещать пострадавшие в результате землетрясения регионы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на канцелярию главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По информации источника, сегодня Эрдоган посетит Диярбакыр и Шанлыурфу, расположенные на юго-востоке страны на границе с Сирией.

Напомним, что, исходя из последних данных, число погибших в результате землетрясений в Турции составляет 20 655 человек. Также 80 088 человек пострадали, 92 697 человек эвакуированы.

Ранее сообщалось, что власти Армении через закрытую сухопутную армяно-турецкую границу направили в Турцию грузовики с гуманитарной помощью.