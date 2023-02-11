Минобороны показало кадры работы расчётов российских гаубиц Д-20 и БПЛА в зоне спецоперации

Москва, , 12:11 — REGNUM Видеозапись боевой работы расчётов гаубиц Д-20 и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Западного военного округа в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 11 февраля Минобороны России.

Боевая работа расчетов 152-мм гаубиц Д-20 ЗВО Цитата из видео Минообороны РФ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские артиллеристы получают от расчётов беспилотников координаты целей и ведут огонь по объектам и позициям врага.

«Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые выявляют разведчики», — говорится в сообщении.

Также один из российских военнослужащих рассказал, как с помощью беспилотника ведется наблюдение и выявление целей, а также корректировка огневых расчетов, наносящих удар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аварийные отключения электричества в Харькове и Харьковской области намерены ввести 11 и 12 февраля местные власти.