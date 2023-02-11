Рим, 11 февраля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Рим поддержит поставки британских истребителей на Украину для использования их с целью обороны. Об этом в интервью Il Messaggero заявил заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

«Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений», — сказал итальянский дипломат.

Читайте также: GT: НАТО станет прямым участником конфликта, если поставит Киеву самолеты

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак уточнил, что британское правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине. Великобритания не намерена передавать Киеву истребители в ближайшее время. В производстве вышеупомянутых истребителей, а именно Eurofighter Typhoon, участвуют Германия, Испания и Италия. Их согласие требуется в случае решения о передаче боевых самолетов Киеву.