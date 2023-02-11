Грузовой корабль «Прогресс МС-22» успешно пристыковался к модулю МКС
Москва, 11 февраля 2023, 12:05 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22», запущенный в четверг с космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции.
Уточняется, что корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме, а с борта за процессом наблюдали космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Анна Кикина и Сергей Прокопьев. Как следует из трансляции, «Прогресс МС-22» доставил на МКС более 2,5 т груза, включая 720 кг топлива и 420 кг воды.
9 февраля в пресс-службе Роскосмоса сообщалось об успешном выводе на орбиту грузового корабля «Прогресс МС-22».
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