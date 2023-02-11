Николаев, Украина, 11 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. На Украине 11 февраля объявили воздушную тревогу в Николаевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Этот режим был введён в регионе в 11:23 мск. При этом объявленную после 10:21 мск в Сумской, Полтавской и Харьковской областях воздушную тревогу отменили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 февраля в ряде украинских регионов, в том числе в Николаевской области, ненадолго объявляли воздушную тревогу.