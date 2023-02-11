Москва, 11 февраля, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Приобретённые в КНР смартфоны OnePlus 11 начали блокироваться за пределами китайской территории. Об этом 11 февраля сообщил главный редактор Mobiltelefon Евгений Макаров в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский смартфон

«Oppo решила убить бренд OnePlus целиком и полностью. Смартфоны, купленные в Китае и включенные за пределами Китая (Европа, США, Россия) — лишаются функции звонков», — написал он в своём сообщении.

Также Макаров уточнил, что после этого он обратился в российское представительство китайской компании Oppo, так как OnePlus является её дочерним брендом, где ему порекомендовали обращаться по месту приобретения устройства — в КНР, так как бренд OnePlus официально не представлен в России.

Кроме того, главный редактор Mobiltelefon отметил, что этот случай напоминает прецедент, когда корейская компания Samsung блокировала телевизоры из других стран на территории РФ, что обернулось для неё негативными последствиями и что, по его мнению, также может ожидать китайскую компанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля стало известно, что новинки компании Samsung смартфоны Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra уже начали продавать в России.