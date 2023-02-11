Российский посол заявил, что давление Запада не поссорило Россию и Египет

Каир, , 11:57 — REGNUM Активное взаимодействие России и Египта продолжается, несмотря на попытки Запада помешать этому, заявил 11 февраля посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам российского дипломата, ряду арабских стран, в том числе Египту, «приходится непросто в нынешней обстановке, когда на них оказывается массированное давление со стороны Запада».

Он отметил, что Запад порой требует от этих стран «чуть ли не ультимативно прервать любые контакты с Россией». Однако Каир продолжает сотрудничать с Москвой, отмечает посол в интервью РИА Новости.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января египетский министр иностранных дел Самех Шукри заявил, что Россия — один из главных поставщиков зерна на мировой рынок, и что Каир рассчитывает на дальнейшие поставки этого вида продукции из РФ в Египет.

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