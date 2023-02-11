Грозный, 11 февраля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Комик и автор песен Семён Слепаков, который выступил с критикой спецоперации на Украине и сбежал из России, действует «в угоду нацистам». Об этом говорится в стихотворении, которое выложил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в соцсети.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

Руководитель республики в стихотворной форме обратился к Слепакову, оценив «творчество» юмориста.

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«Слово за словом, сложилася куча

(Нет, не бумажная) Сёма, ты — круча!

Пушкина в Лету! И Фет не престижен!

Блок растерялся, тобою пристыжен <…>

Грезит общественность снова и снова

Как разгадать феномен Слепакова?

Сотни гипотез и тысячи мнений!

Правда одна, он — непонятый гений!» ― говорится в тексте, опубликованном в телеграм-канале Кадырова.

Глава Чечни резко раскритиковал Слепакова за его последнюю оскорбительную песню, дискредитирующую ВС России.

«Он тут недавно, нацистам в угоду / Сбацал про «русскую маму» народу / Вот и узнали все матери враз / Кто тут поэт, кто ― бесстыжая мразь», ― гласит четверостишие.

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Также Кадыров припомнил Слепакову его песню о чемпионате мира по футболу 2018 года, в которой комик иронично упоминал главу Чечни. Глава Чечни посоветовал бывшему кавээнщику не беспокоиться о своей безопасности: ведь теперь он в Израиле, а сам Кадыров ― на Кавказе.

«Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма / Я — на Кавказе, ты ― где-нибудь «дома» / Жги, хайпоед, на предательской ниве / Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?» ― этими строчками заканчивается стихотворение.

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Как сообщало ИА REGNUM, эмигрировавший в Израиль после начала спецоперации на Украине комик Семён Слепаков может стать фигурантом уголовного дела по статье о дискредитации ВС РФ. После того как он высмеял в своей «колыбельной» песне гибнущих в ходе СВО российских солдат и их матерей, Фонд защиты национального исторического наследия попросил Следственный комитет России и лично его главу Александра Бастрыкина провести в отношении артиста соответствующую доследственную проверку. Накануне фонд также обратился в Минюст с просьбой признать Слепакова иностранным агентом.

Кроме того, сенатор Константин Долгов призвал отрезать уехавшего из России в Израиль Семена Слепакова от возможностей заработка.