Мелитополь, , 11:43 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удары по мирному Мелитополю. В результате удара со стороны ВСУ один человек погиб, еще двое получили ранения, сообщает врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Последствия обстрела © Николай Тришин/ТАСС

«Один человек погиб, двое пострадали, частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки, повреждены два автомобиля, линия электропередачи и газопровод в районе переулка Пролетарского в Мелитополе», — говорится в сообщении.

Врио губернатора области выразил слова скорби и соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В сообщении также говорится, что в ликвидации последствий задействованы все службы Мелитополя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле украинскими войсками города Мелитополя в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.