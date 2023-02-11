Донецк, , 11:41 — REGNUM Вооруженные силы Украины обстреляли город Моспино Донецкой Народной Республики из РСЗО HIMARS. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что факт обстрела по направлению Курахово — Моспино был зафиксирован в 08:14 по местному времени. Всего было выпущено 3 ракеты из установки американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК также сообщалось об обстреле Куйбышевского района города Донецка, а также Ясиноватского района республики со стороны ВСУ.

Ранее глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил об участии Пентагона в боевых действиях против Российской Федерации, так как в США не опровергли информацию о том, что ВСУ не применяют установки западной артиллерии без разрешения Вашингтона.

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