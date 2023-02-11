Донецк, 11 февраля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. В будущем Донбасс, который почти всегда являлся самодостаточным регионом в экономическом смысле, внесет достойный вклад в благополучие России. Об этом 11 февраля заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидевка.

Константин Михальчевский/РИА Новости Шахтеры на предприятии «Комсомолец Донбасса» в Донецкой области

Как уточнил в интервью ТАСС Бидевка, Донбасс всё время, за исключением короткого периода, являлся процветающим и рабочим регионом, который зарабатывал деньги.

«Это было в советское время и даже во времена Украины», — пояснил он.

При этом председатель Народного совета ДНР отметил, что жители Донбасса, как никто другой, понимают, что от общего благополучия России зависит жизнь каждого из её регионов.

«И я вижу Донбасс тем регионом, который делал бы достойный вклад в благополучие всей России, работал на увеличение ее мощи», — добавил Бидевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Народного совета ДНР по здравоохранению Александр Сереженко заявил, что с 1 января 2024 года на обязательное медицинское страхование (ОМС) полностью будет переведена система здравоохранения республики.