Харьков, Украина, , 11:29 — REGNUM Аварийные отключения электричества в Харькове и Харьковской области намерены ввести 11 и 12 февраля местные власти, написал глава областной администрации Олег Синегубов в своём телеграм-канале.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Имеются повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры», — заявил Синегубов, пояснив, что это произошло в результате «ракетного удара».

По его словам, ночью было восстановлено электроснабжение в Харькове и в области в целом. Но специальные графики аварийных отключений для 12 очередей всё же пришлось оставить.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 февраля, Синегубов информировал о взрывах в Харькове и в регионе.

Информации о том, что в рамках СВО были нанесены какие-то ракетные удары по объектом энергетики на Украине со стороны Министерства обороны России не было. Украинская сторона не раз обвиняла Россию в нанесении ракетных ударов по объектам на жилой территории.

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Позже выяснялось, что либо никаких ударов не было, либо взрывы над населёнными пунктами происходили в результате уничтожения ракет украинскими системами ПВО, когда обломки падали на гражданские объекты.

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