Волгоград, 11 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В настоящее время движение транспорта на мосту через Дон в Волгоградской области затруднено из-за столкновения грузовых автомобилей. Об этом 11 февраля сообщает ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский в Калачевском районе, в районе мостового перехода через реку Дон, произошло ДТП с участием грузовых автомашин», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого движение транспорта на мосту затруднено, отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Кроме того, уточняется, что на месте автомобильной аварии организована работа тяжелой техники для ликвидации её последствий, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при столкновении самолёта и маршрутного автобуса на территории аэропорта Лос-Анджелеса пострадали как минимум пять человек.