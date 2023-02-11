Донецк, 11 февраля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Причины конфликта выходят далеко за пределы территории бывшей Украины. Простые граждане Украины должны чётко это понимать. Об этом 11 февраля заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидевка.

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидевка

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По его словам, жители страны должны осознать причины конфликта на Украине и пагубность происходящего в их стране. Он напомнил, что не Донбасс пришёл с войной в регионы Украины, чтобы учить, «как надо жить».

«Причины конфликта выходят далеко за пределы территории бывшей Украины», ― подчеркнул в беседе с ТАСС Бидевка.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не заинтересованы в скором завершении конфликта на Украине. Он пояснил, что иностранным кураторам Киева выгодно, «чтобы Украина оставалась полигоном для испытаний западных систем вооружений, чтобы она выполняла функции ЧВК, которую Западу очень удобно использовать в своём геополитическом противостоянии с Россией».

Дипломат напомнил, что веками отработанная западная колониальная политика заключается в том, чтобы «стравливать соседние страны и воевать чужими руками».