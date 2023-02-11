Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. При столкновении самолёта и маршрутного автобуса на территории аэропорта Лос-Анджелеса пострадали как минимум пять человек. Об этом 11 февраля говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани на её странице в одной из соцсетей.

traveLink Самолет на взлетной полосе

«Самолёт во время буксировки от ворот на стоянку столкнулся с маршрутным автобусом, в результате около пяти человек пострадали», — говорится в сообщении.

При этом причины произошедшего не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два самолёта ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Санкт-Петербурге.