Москва, 11 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Вашингтоне так и не опровергли публикацию, утверждающую, что в зоне российско-украинского конфликта все удары ракетами HIMARS осуществляются только по наводке спецслужб США, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Антон Новодережкин/ТАСС Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

«Тем самым не отрицается, что Пентагон фактически принимает участие в боевых действиях против России», — констатировал Слуцкий в телеграм-канале.

Признания представителя оборонного ведомства США лишь подтверждают, что американцы и их европейские союзники, наряду с киевским неонацистским режимом, в полной мере ответственны за убийство мирных граждан, разрушенные ракетными ударами больницы, жилые дома, инфраструктуру на новых российских территориях, подчеркнул депутат Госдумы.

«Все мантры о неучастии НАТО и ЕС в украинском конфликте — ложь, тысячу раз опровергнутая миллиардными долларовыми вливаниями, поставками танков, HIMARSами и прочим вооружением, как и задействованием против России западных военных специалистов, инструкторов, «солдат удачи», — подчеркнул Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The Wall Street Journal утверждает, что в зоне российско-украинского конфликта все удары ракетами HIMARS осуществляются только по наводке спецслужб США.

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