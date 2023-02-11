В Госдуме заявили об участии Пентагона в боевых действиях против России
Глава комитета Госдумы заявил об участии Пентагона в боевых действиях против России
Москва, 11 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Вашингтоне так и не опровергли публикацию, утверждающую, что в зоне российско-украинского конфликта все удары ракетами HIMARS осуществляются только по наводке спецслужб США, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Тем самым не отрицается, что Пентагон фактически принимает участие в боевых действиях против России», — констатировал Слуцкий в телеграм-канале.
Признания представителя оборонного ведомства США лишь подтверждают, что американцы и их европейские союзники, наряду с киевским неонацистским режимом, в полной мере ответственны за убийство мирных граждан, разрушенные ракетными ударами больницы, жилые дома, инфраструктуру на новых российских территориях, подчеркнул депутат Госдумы.
«Все мантры о неучастии НАТО и ЕС в украинском конфликте — ложь, тысячу раз опровергнутая миллиардными долларовыми вливаниями, поставками танков, HIMARSами и прочим вооружением, как и задействованием против России западных военных специалистов, инструкторов, «солдат удачи», — подчеркнул Слуцкий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, издание The Wall Street Journal утверждает, что в зоне российско-украинского конфликта все удары ракетами HIMARS осуществляются только по наводке спецслужб США.
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