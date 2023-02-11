В Госдуме назвали залог безопасности России

Москва, , 11:10 — REGNUM Россия продолжает укреплять свою обороноспособность, ядерная триада страны оснащается современным вооружением. Об этом 11 февраля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов © Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

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В беседе с РИА Новости депутат подчеркнул, что именно российская ядерная триада «остаётся ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности». По словам парламентария, она является «сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации».

Глава комитета напомнил, что на боевое дежурство в России заступил ещё один ракетный полк, оснащённый ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

«[Кроме того], успешные пуски новой ракеты тяжёлого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», ― добавил депутат.

Картаполов уточнил, что ядерная триада поддерживается на том уровне, который позволяет осуществлять стратегическое сдерживание.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство России намерено и дальше развивать ядерную триаду, включающую в себя стратегическую авиацию, баллистические ракеты класса «земля — земля» и подводные ракетоносцы. Он подчеркнул, что ядерный щит был и остаётся главным гарантом суверенитета и территориальной целостности российского государства.

Напомним, в 2022 году в ядерную триаду России были приняты три новых стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160М. Данная модель была разработана ещё в СССР и принята на вооружение в 1987 году.