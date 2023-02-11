Москва, 11 февраля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Россия продолжает укреплять свою обороноспособность, ядерная триада страны оснащается современным вооружением. Об этом 11 февраля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов

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В беседе с РИА Новости депутат подчеркнул, что именно российская ядерная триада «остаётся ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности». По словам парламентария, она является «сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации».

Глава комитета напомнил, что на боевое дежурство в России заступил ещё один ракетный полк, оснащённый ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

«[Кроме того], успешные пуски новой ракеты тяжёлого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», ― добавил депутат.

Картаполов уточнил, что ядерная триада поддерживается на том уровне, который позволяет осуществлять стратегическое сдерживание.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что руководство России намерено и дальше развивать ядерную триаду, включающую в себя стратегическую авиацию, баллистические ракеты класса «земля — земля» и подводные ракетоносцы. Он подчеркнул, что ядерный щит был и остаётся главным гарантом суверенитета и территориальной целостности российского государства.

Напомним, в 2022 году в ядерную триаду России были приняты три новых стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160М. Данная модель была разработана ещё в СССР и принята на вооружение в 1987 году.