Бразилиа, 11 февраля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Президенты Бразилии Луис Насиу Лула да Силва и Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступили с предложением о реформе Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Chris Kleponis/globallookpress.com Президенты Бразилии Луис Насиу Лула да Силва и Соединенных Штатов Америки Джо Байден

«Лидеры заявили о намерении работать сообща с целью проведения содержательной реформы Совета Безопасности ООН», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Байден и да Силва выступили за расширение состава Совета Безопасности ООН путем предоставления мест странам Африки, Латинской и Центральной Америки.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал сложившуюся ситуацию в Сирии «катастрофической».