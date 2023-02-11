Власти Таджикистана сняли все ведённые на границе из-за COVID-19 ограничения

Душанбе, , 11:05 — REGNUM Все ограничения, действовавшие на таджикских переходах государственной границы из-за COVID-19, отменены властями Таджикистана. Об этом 11 февраля сообщает агентство Ховар.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что такое решение было принято штабом по усилению противоэпидемических мер для предупреждения ввоза и появления коронавируса республики.

Согласно постановлению, все карантинно-санитарные пункты Таджикистана начнут работать в обычном режиме, однако будут продолжать наблюдать за состоянием здоровья пересекающими границу республики.

Помимо того, в постановлении даётся поручение таджикскому минздраву продолжать вакцинировать целевые группы населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля посол Российской Федерации в Таджикистане Семён Григорьев заявил, что практически обещания, данные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время прихода к власти в Афганистане, не были выполнены.