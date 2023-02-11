Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Госдепартамент США собирается выделить до $200 тысяч на программу, предполагающую продвижение общих с Финляндией ценностей. С соответствующим документом ознакомился RT.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В документе говорится, что отдел публичной дипломатии при американском посольстве в Финляндии принимает предложения, направленные на продвижение двустороннего сотрудничества, «общих ценностей», а также на «повышения понимания» деятельности НАТО.

Кроме того, документ предлагает потенциальным получателям гранта обратить внимание на работу по «продвижению справедливости», борьбу с изменениями климата, укрепление научного и экономического сотрудничества. Размер одного гранта может варьироваться от 5 до 50 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил Швеция и Финляндия не смогут самостоятельно определять свою военную политику после вступления в НАТО.