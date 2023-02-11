Пекин, , 10:59 — REGNUM Мировому сообществу следует пересмотреть роль США в политике из-за очевидной причастности к диверсиям на газопроводе «Северный поток», пишет газета Huanqiu.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«От вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине», — говорится в материале.

Ранее по теме: КНР потребовала от США объяснений после статьи о подрыве «Северных потоков»

Журналисты китайской газеты отреагировали на опубликованное ранее расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах. Обозреватели из Китая отмечают, что в ходе дебатов в США обсуждали, «как не оставить улик» при совершении диверсии.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш обвинил США в причастности к диверсии на газопроводе «Северный поток», написав о том, что операцию провели военно-морские силы страны, которые с помощью подлодки установили бомбы.

Читайте также: Расследование Херша в подрыве «Северных потоков» скоро получит продолжение