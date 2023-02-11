Посол РФ заявил, что президент Чада называет братскими отношения Москвы и Нджамены

Нджамена, , 10:57 — REGNUM Братскими называет отношения Москвы и Нджамены президент Чада Махамат Идрис Деби и это обстоятельство свидетельствует о необходимости мобилизации в продолжении совместной работы. Об этом 11 февраля заявил посол России в африканской республике Владимир Соколенко.

Президент Чада Махамат Идрис Деби © Julien Mattia/globallookpress.com

Как отметил российский дипломат, слова которого приводит РИА Новости, в январе 2023 года состоялась церемония вручения им верительных грамот президенту переходного периода республики Чад.

«В ходе состоявшейся беседы чадский лидер назвал отношения между Россией и республикой Чад братскими, отметив их прочность, проверенную исторической практикой», — сказал он.

Также Соколенко уточнил, что такое определения характера отношений между Россией и Чадом является полностью соответствующим российским интересам, а также «мобилизует на продолжение совместной работы», целью которой является дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.

«И для этого есть все необходимое — политическая воля сторон и солидный потенциал возможностей», — добавил посол РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко заявил, что вложения в развитие нефтедобывающей отрасли Чада могут принести большую выгоду.