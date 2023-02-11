Российские артиллеристы уничтожили в Херсонской области американскую РЛС ВСУ

Херсон, , 10:55 — REGNUM Артиллерия Вооружённых сил (ВС) России уничтожила в Херсонской области в ночь на 11 февраля американскую радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ 36 вооружённых формирований Украины. Об этом 11 февраля сообщил знакомый с ситуацией источник.

Церемония передачи США Украине двух РЛС контрбатарейной борьбы AN-PQ-36. Львов, Украина Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

«Вчера артиллерийским огнем в районе села Токаревка уничтожены РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший её автомобиль типа «пикап», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он уточнил, что в результате этого трое военных ВСУ были уничтожены и ещё два ранены.

Также источник рассказал, что в ночь на 11 февраля российская артиллерия уничтожила гаубицу Д-30 с боекомплектом и расчётом и в результате этого четыре военных ВСУ были уничтожены и ещё трое ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушную тревогу утром 11 февраля объявили в трёх регионах Украины.