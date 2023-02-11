Барселона, Испания, 11 февраля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Бывший спортивный директор каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль признался, что в 2019 году «сине-гранатовые» просматривали Алексея Миранчука, выступавшего на тот момент за московский «Локомотив».

Алексей Филиппов/РИА Новости Антон Миранчук

«Когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином — Алексеем Миранчуком. В 2019 году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», — сказал Абидаль.

Также француз отметил, что Миранчук является достаточно умным и технически одаренным футболистом, но на данный момент он не нужен «Барселоне», так как на его позиции в составе «сине-гранатовых» играют Гави и Педри.

В текущем сезоне Алексей Миранчук, выступая за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.