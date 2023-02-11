Казань, , 10:46 — REGNUM При пожаре в частном дома в Пестречинском районе Татарстана погибли четыре человек, из которое трое — дети. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В 07:15 поступило сообщение о пожаре в частном доме. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия в 07:29. Дом горел по всей площади. По предварительным данным, в доме проживали двое взрослых и четверо детей», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что позднее были обнаружены тела мужчины 1970 года рождения и трех детей 2010, 2015 и 2017 годов рождения. В больницу были доставлены женщина и один ребенок.

Ранее сообщалось, что в беседе с журналистами представитель Главного управления МЧС по Новосибирской области сообщил о 13 погибших в результате взрыва газа и обрушения жилого пятиэтажного дома.

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