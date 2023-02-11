Харьков, Украина, , 10:45 — REGNUM Воздушную тревогу утром 11 февраля объявили в трёх регионах Украины.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

В 10:21 мск этот режим был введён в Полтавской, в 10:22 мск — в Сумской и в 10:25 мск — в Харьковской областях.

Напомним, вскоре после полуночи власти Украины объявляли воздушную тревогу в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской, а затем и в Одесской областях.

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