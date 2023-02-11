Аргентина разрешила въезд застрявшим в аэропорту беременным гражданкам РФ
Буэнос-Айрес, 11 февраля 2023, 10:43 — REGNUM По решению суда, ранее застрявшие в аэропорту Буэнос-Айреса гражданки России были пропущены на территорию Аргентины миграционной службой страны. Об этом 11 февраля рассказал адвокат трёх из этих женщин Кристиан Рубилар.
«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — приводит его слова ТАСС.
Также Рубилар уточнил, что после решения суда миграционной службой Аргентины было изменено своё решение.
Отметим, ранее стало известно, что в аэропорту Буэнос-Айреса находится шесть беременных гражданок РФ, которым миграционная служба страны запретила въезд на аргентинскую территорию. При этом одна из женщин находилась в зоне вылета воздушной гавани с 7 февраля.