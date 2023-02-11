Буэнос-Айрес, 11 февраля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. По решению суда, ранее застрявшие в аэропорту Буэнос-Айреса гражданки России были пропущены на территорию Аргентины миграционной службой страны. Об этом 11 февраля рассказал адвокат трёх из этих женщин Кристиан Рубилар.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину», — приводит его слова ТАСС.

Также Рубилар уточнил, что после решения суда миграционной службой Аргентины было изменено своё решение.

Отметим, ранее стало известно, что в аэропорту Буэнос-Айреса находится шесть беременных гражданок РФ, которым миграционная служба страны запретила въезд на аргентинскую территорию. При этом одна из женщин находилась в зоне вылета воздушной гавани с 7 февраля.