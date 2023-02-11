Москва, 11 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Переговоры между Москвой и Киевом возможны, но без предварительных условий. Россия готова к диалогу, о чём неоднократно заявляла. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин

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«Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы», ― подчеркнул дипломат.

При этом, по его словам, диалог должен строиться «на основе той реальности, которая существует», а также с учётом тех целей, которые российская сторона публично озвучила, и без каких-либо предварительных условий.

Вершинин напомнил, что переговоры по ситуации на Украине уже были сначала в Минске, а потом в Стамбуле и процесс был прерван украинской стороной. Однако, подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства, решение по переговорам с Москвой принимает не Киев.

«Решение принимается в других столицах, в первую очередь в Вашингтоне, в Брюсселе. Поэтому обращаться надо туда», ― пояснил дипломат.

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По мнению замглавы МИД России, вероятность переговоров Киева с Москвой при нынешнем президенте США Джо Байдене мала, это зависит не от России, а от США.

«Мы чётко сказали свою позицию, если Байден проявит осмотрительность, мудрость, я имею в виду его и его окружение», ― сказал Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил готовность Москвы рассмотреть серьёзные предложения украинской стороны по урегулированию. При этом он подчеркнул, что сейчас российская сторона не видит никаких предпосылок к диалогу со стороны Киева. Кроме того, Украине не позволят идти на переговоры «западные кураторы», уверен дипломат.