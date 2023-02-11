Токио, 11 февраля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Отношения Российской Федерации и Японии были наиболее близки и достигли пика своего развития в конце 2018 года, считал бывший премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ, который был убит в июне 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Я думаю, что был период, когда Япония и Россия были наиболее близки. Это действительно был шанс достичь соглашения о возвращении Японии двух островов Малой Курильской гряды», — написал в своей книге бывший премьер-министр.

Также Абэ вспомнил череду встреч с президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда стороны согласовали механизм решения проблемы мирного договора.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида был госпитализирован 11 февраля для проведения плановой операции.