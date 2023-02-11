Одесса, Украина, , 10:30 — REGNUM О взрывах, которые прогремели ночью на юге Одесской области, сообщает 11 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны».

Взрыв от артиллерии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Со ссылкой на местные паблики канал упоминает о «ракетной атаке, предположительно, «Ониксами». Добавим, что ночью в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось видео предполагаемых ударов водного беспилотника по мосту в Одесской области в посёлке Затока.

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