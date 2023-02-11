Одесса, Украина, 11 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. О взрывах, которые прогремели ночью на юге Одесской области, сообщает 11 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

Со ссылкой на местные паблики канал упоминает о «ракетной атаке, предположительно, «Ониксами». Добавим, что ночью в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось видео предполагаемых ударов водного беспилотника по мосту в Одесской области в посёлке Затока.