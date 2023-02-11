Тегеран, 11 февраля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Решение Европейского союза о введении ограничения цен на нефть из России является «данью США». Об этом 11 февраля заявил бывший глава Организации по атомной энергии, член комиссии по энергетике парламента Ирана Ферейдун Аббаси-Давани.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Цена на нефть

«Это решение (фиксированный потолок цен на нефть России — ред.) больше политический, пропагандистский акт. Европа не настолько могущественна, чтобы устанавливать потолок цен на российскую нефть», — приводит его слова РИА Новости.

Также Аббаси-Давани уточнил, что Вашингтон оказывает давление на страны Европы, которые, таким образом, «платят дань за выходки» американских властей.

При этом член комиссии по энергетике иранского парламента отметил, что, по его мнению, страны ЕС будут вести такую политику только в течение недолгого времени, так как «в скором времени они придут в себя, сейчас же они больше кричат лозунги».

Кроме того, он указал, что при принятии ЕС решения об ограничении цен это едва ли сможет повредить экономике РФ, потому что Москва в этой сфере производства имеет большее влияние, а потому Европе придётся следовать российской политической линии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Запад потерпел неудачу в своём стремлении нанести стратегическое поражение России.