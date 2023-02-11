Магас, 11 февраля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Известный российский бизнесмен, основатель промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев посетил Ингушетию. В ходе поездки предприниматель встретился с главой республики Махмудом-Али Калиматовым, а также пообщался с представителями органов власти региона, обсудив ряд важных вопросов относительно социально-экономического развития Ингушетии.

Пресс-служба группы «Сафмар» Михаил Гуцериев

Среди тем, которые были затронуты в ходе совещаний, оказалось и возведение зданий Государственной филармонии и Русского музыкально-драматического театра, которое планируется начать в текущем году. Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2015 году говорил о строительстве в Ингушетии шести объектов культуры, деньги на которые поступят из федерального центра. Предполагалось, что в 2024 году, когда Ингушетия будет отмечать 100-летие своей государственности, некоторые из этих объектов уже будут работать. Речь в том числе шла и о Государственной филармонии и Русском музыкально-драматическом театре.

Как подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, строительство новых культурных объектов необходимо для республики. «К примеру, государственная филармония была создана еще в 1993 году, но у ее артистов до сих пор нет собственного здания. До недавнего времени они располагались в помещениях амфитеатра, которое сегодня находится в аварийном критическом состоянии, а сейчас для них нашли другое помещение, которое также не отвечает всем требованиям», — сказал глава Ингушетии, выразив уверенность в том, что появление в регионе новых объектов даст возможность привлечь молодежь к развитию этой сферы.

Что касается Русского музыкально-драматического театра, то на сегодняшний день он лишен необходимых условий для работы творческого коллектива. Старое его здание, расположенное в Назрани, способно принять не более 400 зрителей. Планируется, что новое помещение театра в Магасе будет не только оборудовано всем необходимым для комфортной деятельности артистов, но и станет более вместительным для зрителей.

Добавим, что серьезные планы по строительству на территории Ингушетии имеются и на 2024 год. В частности, должно стартовать возведение новой республиканской клинической больницы, водозабора на реке Асса, а также здания краеведческого музея. Глава региона подчеркнул важность строительства в Ингушетии здания многопрофильной республиканской больницы. Он констатировал, что текущие возможности медучреждения не рассчитаны на необходимое число пациентов.

Глава региона напомнил, что по этому объекту уже имеется положительное заключение экспертизы и выделен земельный участок под строительство. А благодаря появлению медучреждения можно будет создать новые для республики отделения с врачами узкой специализации. Также Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем недавнем визите в Ингушский госмузей краеведения в Назрани. По его словам, обветшалость здания сразу бросается в глаза и оно абсолютно не подходит для размещения такого объекта по своим габаритам.

Как рассказал Михаил Гуцериев, созданный им БФ «Сафмар» имеет серьезный опыт реализации социальных инфраструктурных проектов в разных регионах. «При этом мы не только обеспечиваем финансовую поддержку строительства и реновации объектов здравоохранения, образования, культуры, но и привлекаем необходимую экспертизу для того, чтобы эти объекты были выполнены на самом высоком уровне», — отметил бизнесмен, выразив уверенность, что этот опыт будет полезен Ингушетии.

Добавим, в планах бизнесмена также строительство в Магасе пятизвездочного отеля. Не менее важным, чем возведение социальных объектов, считает он и сохранение богатейшего культурно-исторического наследия Ингушетии, прежде всего — уникальных башенных комплексов, склепов и храмов в горах республики. Специалистам удалось отобрать десять башенных комплексов, сохранившихся более чем на 30%. Их реставрацией специалисты займутся в первую очередь, поддержку проекту восстановления строений окажет также Михаил Гуцериев. «В горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. Важно их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные средства. Я считаю, что на восстановление всех объектов и развитие горного района потребуется 20 лет. Пока я жив, я буду поддерживать этот проект и восстанавливать башни — это наше наследие. Искренне верю, что это дело продолжится и после меня. Но это уже будут другие люди», — отметил предприниматель.

На данный момент идет реконструкция трех башенных комплексов: Ний, Морч и Харпи. Открыть объекты после реставрации планируется в 2024 году к 100-летию государственности Ингушетии.