ВВС США сбили «высотный объект» над Аляской

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Американские военные сбили летательный аппарат, который вошёл в воздушное пространство США над штатом Аляска. Об этом в ходе брифинга в Белом доме заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Могу подтвердить, что министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушным пространстве Аляски», ― сказал представитель Совета нацбезопасности.

Он уточнил, что приказ ВВС США сбить «высотный объект» по рекомендации Пентагона отдал американский президент Джо Байден. Кирби добавил, что аэростат, который был существенно меньше и проще, чем китайский воздушный шар, который был ликвидирован над Атлантикой, летел на высоте 12 километров и представлял опасность для гражданской авиации.

Объект был сбит истребителями 10 февраля и упал на лёд в территориальных водах США. Пока его принадлежность и назначение не установлены.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в небе над США с помощью ракеты «воздух — воздух», запущенной с истребителя F-22 был сбит китайский аэростат. О его появлении «разведывательного воздушного шара» над континентальной частью США в Пентагоне заявили ещё 2 февраля, однако не стали сразу сбивать объект, но предприняли оперативные меры для препятствования «сбору важной информации».

Пекин заявил, что этот гражданский аэростат используется в том числе для метеорологических исследований и на территорию Соединённых Штатов он попал случайно, сбившись с курса.

метеорологический зонд и на территорию Соединённых Штатов он попал случайно, сбившись с курса.

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