Анкара, 11 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. На 85-м году жизни скончался бывший глава МИД Турции Дениз Байкал, сообщил в Twitter лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.

Umit Bektas Дениз Байкал

«С грустью узнал о кончине депутата от Антальи, лидера нашей партии, любившего Турцию Дениза Байкала», — написал он в Twitter.

Причина смерти не названа.

Ранее Дениз Байкал занимал пост экс-председателя оппозиционной Народно-республиканской партии, был министром иностранных дел и вице-премьером (1995–1996 годы).