Нджамена, , 10:14 — REGNUM Вложения в развитие нефтедобывающей отрасли Чада могут принести большую выгоду, заявил 11 февраля российский посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний», — цитирует Соколенко РИА Новости.

Российский дипломат пояснил, что в Чаде подтверждённые запасы нефти составляют на сегодняшний день 274 млн тонн. При этом прогнозируемые оцениваются в миллиард тонн.

По словам Соколенко, руководство Чада придерживается в отношении профильных иностранных экономических операторов, в том числе российских, «политики открытых дверей».

Дипломат добавил, что представители нефтяной отрасли республики будут участвовать в работе второго саммита Россия — Африка.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй саммит Россия — Африка состоится в Сант-Петербурге 26–29 июля. Предыдущий проходил в конце октября 2019 года в Сочи.

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