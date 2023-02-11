Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Донецк, , 10:12 — REGNUM Куйбышевский район Донецка и Ясиноватский район Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ). Об этом 11 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Донецк. Фрагмент снаряда во дворе частного дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ © Николай Тришин/ТАСС

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка был произведён ВСУ в 09:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:45 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Ясиноватскому району республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны ВФУ в Донецкой Народной Республике за сутки был ранен один мирный житель.